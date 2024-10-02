Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі зовнішньої розвідки

Президент змінив заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підписав укази про кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки.

Так, Президент призначив Олега Луговського першим заступником голови СЗР Олега Іващенка. Раніше Олег Луговський був заступником.

Володимир Зеленський також призначив заступником голови СЗР Геннадія Богача.

Натомість звільнено з посади заступника Олега Сінайко.

Зазначимо, що 1 жовтня Володимир Зеленський провів сьогодні наради з військовим керівництвом.

«Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме» - зазначив Президент.

Нагадаємо, у березні 2024 року Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Попереднього голову Служби зовнішньої розвідки, Олександра Литвиненка, призначили секретарем РНБО.

Автор: Наталя Мамченко

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