Нужно ли платить эконалог за выбросы, осуществляемые генераторами — разъяснение

Налоговая объяснила, взимается ли экологический налог за выбросы, производимые генераторами, которые по своему определению не являются стационарными источниками загрязнения.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъясняет, взимается ли экологический налог за выбросы, производимые генераторами, которые по своему определению не являются стационарными источниками загрязнения.

Отмечается, что пунктом 240.1 статьи 240 Налогового кодекса определено, что плательщиками экологического налога являются хозяйствующие субъекты, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая выполняющих агентские (представительные) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей, во время осуществления деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются, в частности, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения .

Стационарным источником загрязнения является предприятие, цех, агрегат, установка или другой неподвижный объект, сохраняющий свои пространственные координаты в течение определенного времени и производящий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и/или сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

Законом Украины от 13 декабря 2022 года №2836-XI "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины" временно, на период действия военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены , для целей применения раздела VIII (Экологический налог) Кодекса из определения стационарных источников загрязнения (в значении подпункта 14.1.230 пункта 14.1 статьи 230 Кодекса) исключены электрогенераторные установки, классифицируемые по коду 8502 согласно УКТ ВЭД.

Таким образом, за выбросы электрогенераторных установок, классифицируемых по коду 8502 согласно УКТ ВЭД, у предприятия не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.

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