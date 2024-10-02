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Херсонский городской суд Херсонской области сообщил о наличии вакантных должностей

17:15, 2 октября 2024
Суд ищет секретаря судебного заседания и помощника судьи.
Херсонский городской суд Херсонской области сообщил о наличии вакантных должностей
Фото: golapristan-mrada.gov.ua
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В Херсонском городском суде Херсонской области есть 2 вакансии (1 должность патронатной службы и 1 должность государственной службы категории «В»). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Помощник судьи (специализация по рассмотрению уголовных дел)

Должностной оклад на основе коэффициента 2 составляет 28584 грн.

Требования к лицам, претендующим на должность:

- граждане Украины, свободно владеющие государственным языком;

- уверенно пользуются ПК;

- имеют высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»;

- опыт работы.

Назначение на должность проходит по результатам собеседования с претендентом.

Более подробную информацию можно узнать по телефону (0552) 46-02-93.

— Секретарь судебного заседания

Должностной оклад на основе коэффициента 2 составляет 19760 грн.

Требования к лицам, претендующим на должность:

- граждане Украины, свободно владеющие государственным языком;

- уверенно пользуются ПК;

- высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра;

- без требований к опыту работы.

Назначение на должность проходит по результатам собеседования с претендентом.

«Более подробную информацию можно узнать, отправив письмо на электронную почту [email protected] или по телефону (0552) 49-82-81», - заявили в суде.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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