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Херсонський міський суд Херсонської області повідомив про наявність вакантних посад

17:15, 2 жовтня 2024
Суд шукає секретаря судового засідання та помічника судді.
Херсонський міський суд Херсонської області повідомив про наявність вакантних посад
Фото: golapristan-mrada.gov.ua
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У Херсонському міському суді Херсонської області наявні 2 вакансії (1 посада патронатної служби та 1 посада державної служби категорії «В»). Про це повідомили у пресслужбі суду.

— Помічник судді (спеціалізація з розгляду кримінальних справ)

Посадовий оклад з урахуванням коефіцієнта 2 становить 28584 грн.

Вимоги до осіб, які претендують на посаду:

- громадяни України, які вільно володіють державною мовою;

- впевнено користуються ПК;

- мають вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»;

- досвід роботи.

Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди із претендентом.

Більш детальну інформацію можна дізнатись за телефоном (0552) 46-02-93.

— Секретар судового засідання

Посадовий оклад з урахуванням коефіцієнта 2 становить  19760 грн.

Вимоги до осіб, які претендують на посаду:

- громадяни України, які вільно володіють державною мовою;

- впевнено користуються ПК;

- вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

- без вимог до досвіду роботи.

Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди із претендентом.

"Більш детальну інформацію можна дізнатись надіславши листа на електронну пошту [email protected] або за телефоном (0552) 49-82-81", - додали у суді.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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