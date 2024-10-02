Херсонський міський суд Херсонської області повідомив про наявність вакантних посад

У Херсонському міському суді Херсонської області наявні 2 вакансії (1 посада патронатної служби та 1 посада державної служби категорії «В»). Про це повідомили у пресслужбі суду.
— Помічник судді (спеціалізація з розгляду кримінальних справ)
Посадовий оклад з урахуванням коефіцієнта 2 становить 28584 грн.
Вимоги до осіб, які претендують на посаду:
- громадяни України, які вільно володіють державною мовою;
- впевнено користуються ПК;
- мають вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»;
- досвід роботи.
Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди із претендентом.
Більш детальну інформацію можна дізнатись за телефоном (0552) 46-02-93.
— Секретар судового засідання
Посадовий оклад з урахуванням коефіцієнта 2 становить 19760 грн.
Вимоги до осіб, які претендують на посаду:
- громадяни України, які вільно володіють державною мовою;
- впевнено користуються ПК;
- вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
- без вимог до досвіду роботи.
Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди із претендентом.
"Більш детальну інформацію можна дізнатись надіславши листа на електронну пошту [email protected] або за телефоном (0552) 49-82-81", - додали у суді.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.
Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.
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