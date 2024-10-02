Ізраїль заборонив в'їзд до країни генсеку ООН Антоніо Гуттерішу

Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон грата.

Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни. Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Ісраель Кац.

"Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну", - написав він.

За його словами, кожен, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує ступити на ізраїльську землю.

Кац підкреслив, що генсек ООН досі не засудив різанину та звірства, вчинені ХАМАС, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією.

Після вчорашньої ракетної атаки по Ізраїлю Гутерріш закликав зупинити ескалацію у регіоні.

Нагадаємо, що радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван назвав масований удар Ірану по Ізраїлю значною ескалацією.

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