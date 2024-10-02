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Як родичам військовослужбовців-іноземців дистанційно оформити виплати – алгоритм дій від Міноборони

14:35, 2 жовтня 2024
Сім'ї іноземних військових зможуть отримувати виплати дистанційно.
Як родичам військовослужбовців-іноземців дистанційно оформити виплати – алгоритм дій від Міноборони
Джерело фото: minfin
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Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України розробив новий алгоритм для забезпечення дистанційних виплат сім'ям іноземних військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або були взяті в полон. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Алгоритм передбачає покрокові інструкції для отримання грошового забезпечення та інших виплат. Для цього члени сімей повинні звернутися до українського посольства в країні свого проживання, щоб підтвердити свою особу та дієздатність. Після цього оформляється довіреність на представника в Україні для подання документів та відкриття банківського рахунку.

Алгоритм дій наступний:

  1. Члени сімей військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон, повинні з’явитися до Посольства України за місцем проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності;
  2. Оформити довіреність на свого представника в Україні з числа осіб з українським громадянством (адвокат, представник) на право подачі комплекту документів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  3. Оформити довіреність на свого представника в Україні з числа осіб з українським громадянством (адвокат, представник) для відкриття рахунку в банку державного сектору України. Вказана довіреність потрібна для відкриття рахунку і здійснення банківських операцій після надходження коштів на рахунок;
  4. Оформити комплект документів:
  • заява українською мовою на отримання грошового забезпечення (зразок надається) (у разі смерті);
  • допомога на поховання (у разі смерті);
  • завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині (у разі смерті);
  • завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»: а) для дружини/чоловіка — свідоцтво про шлюб; б) для дитини — свідоцтво про народження дитини; в) для батьків — свідоцтво про народження військовослужбовця; г) для осіб, які перебували на утриманні, — документ, що підтверджує перебування на його утриманні;
  • копії документів, що посвідчують особу члена сім’ї;
  • копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб — платників податків (для оформлення податкової звітності);
  • згода на обробку персональних даних українською мовою (зразок надається);
  • інші документи в разі наявності;
  1. Надіслати комплект завірених і оформлених документів, у тому числі довіреностей, представнику в Україні;
  2. Представник в Україні за довіреністю відкриває рахунок у банку державного сектору;
  3. Представник прибуває до ТЦКСП (за його вибором) або військової частини та подає вищезазначені документи.

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