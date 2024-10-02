Как родственникам военнослужащих-иностранцев дистанционно оформить выплаты – алгоритм действий от Минобороны

Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины разработал новый алгоритм для обеспечения дистанционных выплат семьям иностранных военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или были взяты в плен. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Алгоритм предусматривает пошаговые инструкции для получения денежного обеспечения и других выплат. Для этого члены семей должны обратиться в украинское посольство в стране своего проживания, чтобы подтвердить свою личность и дееспособность. После этого оформляется доверенность на представителя в Украине для подачи документов и открытия банковского счета.
Алгоритм действий следующий:
- заявление на украинском языке на получение денежного обеспечения (образец предоставляется) (в случае смерти);
- пособие на погребение (в случае смерти);
- заверенная копия свидетельства о смерти военнослужащего, заверяется в воинской части (в случае смерти);
- заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи с военнослужащим в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»: а) для жены/мужа - свидетельство о браке; б) для ребенка - свидетельство о рождении ребенка; в) для родителей - свидетельство о рождении военнослужащего; г) для лиц, находившихся на иждивении, - документ, подтверждающий пребывание на его иждивении;
- копии документов, удостоверяющих личность члена семьи;
- копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре лиц - плательщиков налогов (для оформления налоговой отчетности);
- согласие на обработку персональных данных на украинском языке (образец предоставляется);
- другие документы в случае наличия;
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