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Как родственникам военнослужащих-иностранцев дистанционно оформить выплаты – алгоритм действий от Минобороны

14:35, 2 октября 2024
Семьи иностранных военных смогут получать выплаты дистанционно.
Как родственникам военнослужащих-иностранцев дистанционно оформить выплаты – алгоритм действий от Минобороны
Источник фото: minfin
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Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины разработал новый алгоритм для обеспечения дистанционных выплат семьям иностранных военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или были взяты в плен. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Алгоритм предусматривает пошаговые инструкции для получения денежного обеспечения и других выплат. Для этого члены семей должны обратиться в украинское посольство в стране своего проживания, чтобы подтвердить свою личность и дееспособность. После этого оформляется доверенность на представителя в Украине для подачи документов и открытия банковского счета.

Алгоритм действий следующий:

  1. Члены семей военнослужащих-иностранцев, которые погибли (умерли), пропали без вести или были захвачены в плен, должны явиться в Посольство Украины по месту жительства для установления личности и проверки дееспособности;
  2. Оформить доверенность на своего представителя в Украине из числа лиц с украинским гражданством (адвокат, представитель) на право подачи комплекта документов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
  3. Оформить доверенность на своего представителя в Украине из числа лиц с украинским гражданством (адвокат, представитель) для открытия счета в банке государственного сектора Украины. Указанная доверенность нужна для открытия счета и осуществления банковских операций после поступления средств на счет;
  4. Оформить комплект документов:

- заявление на украинском языке на получение денежного обеспечения (образец предоставляется) (в случае смерти);

- пособие на погребение (в случае смерти);

- заверенная копия свидетельства о смерти военнослужащего, заверяется в воинской части (в случае смерти);

- заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи с военнослужащим в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»: а) для жены/мужа - свидетельство о браке; б) для ребенка - свидетельство о рождении ребенка; в) для родителей - свидетельство о рождении военнослужащего; г) для лиц, находившихся на иждивении, - документ, подтверждающий пребывание на его иждивении;

- копии документов, удостоверяющих личность члена семьи;

- копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре лиц - плательщиков налогов (для оформления налоговой отчетности);

- согласие на обработку персональных данных на украинском языке (образец предоставляется);

- другие документы в случае наличия;

  1. Отправить комплект заверенных и оформленных документов, в том числе доверенностей, представителю в Украине;
  2. Представитель в Украине по доверенности открывает счет в банке государственного сектора;
  3. Представитель прибывает в ТЦКСП (по его выбору) или воинскую часть и подает вышеупомянутые документы.

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