В Виннице застройщика обязали возместить более 6 миллионов НДС

Директор фирмы-застройщика намеренно занижал сумму налоговых обязательств по НДС при реализации жилой недвижимости.

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В Винницкой области застройщик умышленно занижал сумму налоговых обязательств, поэтому теперь ему пришлось возместить более 6 млн грн неуплаченного налога. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что в течение 2019-2021 годов директор предприятия-застройщика умышленно занижал сумму налоговых обязательств по НДС при реализации жилой недвижимости.

Общая сумма неуплаченного налога составляет 6,1 млн. грн.

В ходе следствия причиненный ущерб он возместил.

Пока материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения.

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