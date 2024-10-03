У Вінниці забудовника зобов’язали відшкодувати понад 6 мільйонів ПДВ

Директор фірми-забудовника умисно занижував суму податкових зобов’язань з ПДВ під час реалізації житлової нерухомості.

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На Вінниччині забудовник умисно занижував суму податкових зобов’язань, тож тепер йому довелось відшкодувати понад 6 млн грн несплаченого податку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2021 років директор підприємства-забудовника умисно занижував суму податкових зобов’язань з ПДВ під час реалізації житлової нерухомості.

Загальна сума несплаченого податку становить 6,1 млн грн. У ході слідства заподіяні збитки він відшкодував.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для прийняття рішення.

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