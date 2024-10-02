Apple звинуватили у введенні незаконних правил на робочому місці — деталі

Стверджується, що Apple вимагала від співробітників підписувати незаконні угоди, а також накладала занадто широку політику щодо неправомірної поведінки та соцмереж.

Компанію Apple звинуватили у порушенні прав працівників шляхом дотримання низки незаконних правил на робочому місці. Скаргу подала Національна рада з трудових відносин США, повідомляє Reuters.

Стверджується, що Apple вимагала від співробітників по всій країні підписувати незаконні угоди про конфіденційність, нерозголошення та неконкуренцію, а також накладала занадто широку політику щодо неправомірної поведінки та соціальних мереж.

У скарзі Apple звинувачується у «втручанні, обмеженні та примусі працівників до здійснення» їхніх прав, передбачених федеральним трудовим законодавством.

Компанія зазначила, що завжди поважала права своїх працівників на обговорення заробітної плати, робочого часу та умов праці, що відображено в її політиці працевлаштування.

Скаргу було подано на підставі звинувачень, висунутих проти Apple у 2021 році Ешлі Гйовік, колишньою старшою інженерною директоркою компанії. Гйовік заявила, що різні правила Apple, в тому числі ті, що стосуються конфіденційності та використання соціальних мереж, стримують співробітників від обговорення таких питань, як рівність в оплаті праці та дискримінація за ознакою статі, один з одним і зі ЗМІ.

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