Чи вплинуть осінні шторми на обстріли з Чорного моря – розповіли в ВМС ЗСУ

Осінні вітри гальмують російські військові операції в Чорному морі – речник ВМС ЗСУ.

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Осінній сезон штормів створює серйозні перешкоди для російських військових кораблів, зокрема ракетоносіїв, що ускладнює їхнє використання в Чорному морі. Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, сильні вітри, такі як Бора, суттєво ускладнюють навігацію для російських військ, які базуються в регіоні. Хоча кораблі можуть виходити в море навіть під час штормів, у таких умовах вони не здатні використовувати ракетне озброєння. Якщо сила хвиль сягає чотирьох балів і більше, застосування ракет стає неможливим, хоч кораблі залишаються відносно стабільними.

Шторми також впливають на роботу підводних човнів, авіації та конструкцій навколо Керченського мосту. «Але, звісно, це буде впливати й на щільність застосування авіації, і на споруди, які вони набудували навколо так званого кримського мосту. Тому це вносить свої корективи в їхню діяльність. Період цей досить тривалий. До весни», – додав Плетенчук.

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