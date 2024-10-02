Повлияют ли осенние штормы на обстрелы с Черного моря – рассказали в ВМС ВСУ

Осенние ветры тормозят российские военные операции в Черном море – спикер ВМС ВСУ.

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Осенний сезон штормов создает серьезные препятствия для российских военных кораблей, в частности ракетоносителей, что затрудняет их использование в Черном море. Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, сильные ветры, такие как Бора, существенно затрудняют навигацию для российских войск, которые базируются в регионе. Хотя корабли могут выходить в море даже во время штормов, в таких условиях они не способны использовать ракетное вооружение. Если сила волн достигает четырех баллов и более, применение ракет становится невозможным, хотя корабли остаются относительно стабильными.

Штормы также влияют на работу подводных лодок, авиации и конструкций вокруг Керченского моста. «Но, конечно, это будет влиять и на плотность применения авиации, и на сооружения, которые они настроили вокруг так называемого крымского моста. Поэтому это вносит свои коррективы в их деятельность. Период этот достаточно длительный. До весны», - добавил Плетенчук.

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