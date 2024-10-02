Практика судов
  1. В Украине

Повлияют ли осенние штормы на обстрелы с Черного моря – рассказали в ВМС ВСУ

16:38, 2 октября 2024
Осенние ветры тормозят российские военные операции в Черном море – спикер ВМС ВСУ.
Повлияют ли осенние штормы на обстрелы с Черного моря – рассказали в ВМС ВСУ
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Осенний сезон штормов создает серьезные препятствия для российских военных кораблей, в частности ракетоносителей, что затрудняет их использование в Черном море. Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, сильные ветры, такие как Бора, существенно затрудняют навигацию для российских войск, которые базируются в регионе. Хотя корабли могут выходить в море даже во время штормов, в таких условиях они не способны использовать ракетное вооружение. Если сила волн достигает четырех баллов и более, применение ракет становится невозможным, хотя корабли остаются относительно стабильными.

Штормы также влияют на работу подводных лодок, авиации и конструкций вокруг Керченского моста. «Но, конечно, это будет влиять и на плотность применения авиации, и на сооружения, которые они настроили вокруг так называемого крымского моста. Поэтому это вносит свои коррективы в их деятельность. Период этот достаточно длительный. До весны», - добавил Плетенчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Укрпочта начала рассылать повестки в Прикарпатье, на явку есть 14 дней – иначе розыск

Началась рассылка по почте повесток в Прикарпатье – Ивано-Франковский областной ТЦК.

Правонарушитель нецензурно высказался в адрес судьи столичного суда прямо у него в кабинете

А еще раньше в Черкасской области уже судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого.

Суд ЕС подтвердил, что запрет на консультации адвокатов для российского бизнеса не составляет вмешательства в основные права

Как отметил суд, данный запрет не подвергает сомнению фундаментальное право всех лиц на консультацию адвоката.

КСУ признал неконституционной норму, позволившую уволить прокуроров во время пребывания на больничном

КСУ по делу увольнения прокуроров во время пребывания на больничном признал неконституционной норму, позволяющую увольнять работников в период временной нетрудоспособности.

Нездоровый образ жизни, увеличение количества ДТП, низкая рождаемость – какие причины сокращения населения определили в Кабмине

Если на конец 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн. человек, то в июле 2024 года она составляет на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, - 31,1 млн. человек.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області