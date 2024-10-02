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Выманивали деньги у пенсионеров по схеме «ваш родственник в беде» — на Сумщине судили мошенников

15:45, 2 октября 2024
Суд принял взыскать причиненный материальный ущерб в пользу потерпевших в размере более миллиона гривен.
Выманивали деньги у пенсионеров по схеме «ваш родственник в беде» — на Сумщине судили мошенников
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Заречный районный суд г. Сумы объявил приговор трем мужчинам, которые выманивали средства у пенсионеров по схеме "ваш родственник попал в беду". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал виновным одного из обвиняемых в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 15, частью 2 статьи 190, (Мошенничество), частью 3 статьи 190, частью 3 статьи 187 (Разбой) УК Украины и назначил ему наказание в виде 7 лет 2 месяца свободы с конфискацией имущества, и два других обвиняемых признаны виновными в совершении уголовных правонарушений предусмотренных частью 2 статьи 190, частью 3 статьи 190 УК Украины (один из них еще обвинялся по части 4 статьи 190 УК Украины) назначив наказание в виде 5 лет 4 свободы.

Суд постановил взыскать причиненный материальный ущерб в пользу потерпевших в общей сложности почти один миллион пятнадцать тысяч гривен. Также с обвиняемых взысканы расходы на проведение экспертиз в сумме около двадцати трех тысяч гривен.

По материалам дела, трое мужчин вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, решили незаконно обогатиться. Выдавая себя за других лиц, обвиняемые звонили пожилым людям и сообщали неправдивую информацию о том, что кто-то из близких родственников попал в неприятную ситуацию и срочно нужны средства для решения надуманных проблем. Вырученные таким образом средства распределялись между участниками преступления.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Сумский апелляционный суд в течение 30 суток с момента его оглашения (дело №591/1174/20).

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