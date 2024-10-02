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Видурювали гроші у пенсіонерів за схемою «ваш родич у біді» — на Сумщині судили шахраїв

15:45, 2 жовтня 2024
Суд ухвалив стягнути заподіяну матеріальну шкоду на користь потерпілих у розмірі більше мільйона гривень.
Видурювали гроші у пенсіонерів за схемою «ваш родич у біді» — на Сумщині судили шахраїв
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Зарічний районний суд м. Суми оголосив вирок трьом чоловікам, які виманювали кошти у пенсіонерів за схемою "ваш родич потрапив у халепу". Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суд визнав винним одного з обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 190, (Шахрайство), частиною 3 статті 190, частиною 3 статті 187 (Розбій) КК України та призначив йому покарання у виді 7 років 2 місяці позбавлення волі із конфіскацією майна, та двох інших обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 190, частиною 3 статті 190 КК України (один з них ще обвинувачувався за частиною 4 статті 190 КК України) призначивши покарання у виді 5 років 4 місяців позбавлення волі.

Суд ухвалив стягнути заподіяну матеріальну шкоду на користь потерпілих у загальному розмірі майже один мільйон п`ятнадцять тисяч  гривень.  Також з обвинувачених стягнуто витрати за проведення експертиз у сумі близько двадцять три тисячі гривень.

За матеріалами справи, троє чоловіків вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, вирішили незаконно збагатитися. Видаючи себе за інших осіб, обвинувачені телефонували людям похилого віку та повідомляли неправдиву інформацію про те, що хтось із близьких родичів потрапив в неприємну ситуацію та терміново потрібні кошти для розв'язання надуманих проблем. Отримані в такий спосіб кошти розподілялись між учасниками злочину.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення (справа №591/1174/20).

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