Apple обвинили в введении незаконных правил на рабочем месте — детали

Утверждается, что Apple требовала от сотрудников подписывать незаконные соглашения, а также налагала слишком широкую политику по поводу неправомерного поведения и соцсетей.

Компания Apple обвиняется в нарушении прав работников путем соблюдения ряда незаконных правил на рабочем месте. Жалобу подал Национальный совет по трудовым отношениям США, сообщает Reuters.

Утверждается, что Apple требовала от сотрудников по всей стране подписывать незаконные соглашения о конфиденциальности, неразглашении и неконкуренции, а также налагала слишком широкую политику в отношении неправомерного поведения и социальных сетей.

В жалобе Apple обвиняется в «вмешательстве, ограничении и принуждении работников к осуществлению» их прав, предусмотренных федеральным трудовым законодательством.

Компания отметила, что всегда уважала права своих работников на обсуждение заработной платы, рабочего времени и условий труда, что отражено в политике трудоустройства.

Жалоба была подана на основании обвинений, выдвинутых против Apple в 2021 году Эшли Гевик, бывшей старшей инженерной директор компании. Гевик заявила, что различные правила Apple, в том числе касающиеся конфиденциальности и использования социальных сетей, сдерживают сотрудников от обсуждения таких вопросов, как равенство в оплате труда и дискриминация по признаку пола, друг с другом и со СМИ.

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