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Уряд схвалив технічне завдання на розробку інформаційної системи для НКРЕКП за стандартами ЄС

14:51, 2 жовтня 2024
Система спрямована на виявлення маніпуляцій на енергетичних ринках.
Уряд схвалив технічне завдання на розробку інформаційної системи для НКРЕКП за стандартами ЄС
Джерело фото: interfax
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Кабінет Міністрів України схвалив технічне завдання на розробку інформаційної системи для Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це важливий кроки в межах виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility. Про це повідомляє Мінекономіки.

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, ініціатива спрямовані на інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС.

Нова система дозволить об'єднати НКРЕКП з платформами інсайдерської інформації, адміністраторами передачі даних та виявляти інформацію, що свідчить про можливі зловживання. Це частина індикатору, який відповідає регламенту REMIT — набору європейських правил, спрямованих на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках.

Розробка інформаційної системи для НКРЕКП допоможе інтегрувати її з ринковими операторами та запобігти маніпуляціям на енергетичних ринках. Це важлива частина реформи, яка забезпечить прозорість і стабільність на ринку енергоносіїв в Україні та відповідатиме європейським стандартам.

«Це добра новина для споживачів і компаній, особливо в часи нестабільності цін на енергоносії, адже йдеться про додатковий захист. Ця частина індикатору є складовою реформи ринку електроенергії, націленої на інтеграцію України до енергетичного ринку ЄС та забезпечення ефективного функціонування внутрішніх енергетичних ринків», – йдеться у повідомленні.

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