На матраці через Дністер до або пішки з провідником – жінка організувала схему для ухилянтів

Жінка пропонувала чоловікам перетнути кордон України за 11 000 євро.

Правоохоронці викрили жінку, яка організувала схему для виїзду ухилянтів за кордон.

Як повідомила Київська міська прокуратура, за 10 000 - 11000 євро мешканка Волині на своєму автомобілі забирала чоловіка з будь-якого місця України. Вона везла його до прикордонної зони в Чернівецькій області, де в подальшому «клієнту» пропонувала обрати спосіб незаконного перетину кордону: або суходолом поза пунктом пропуску за допомогою провідників або на матраці через річку Дністер до Республіки Молдова.

Жінку затримали під час отримання 11 000 євро.

48-річній мешканці Волинської області повідомили про підозру в організації разом зі спільниками схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України за гроші.

Встановлюються інші учасники незаконної схеми перетину кордону.

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