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На матраці через Дністер до або пішки з провідником – жінка організувала схему для ухилянтів

20:52, 2 жовтня 2024
Жінка пропонувала чоловікам перетнути кордон України за 11 000 євро.
На матраці через Дністер до або пішки з провідником – жінка організувала схему для ухилянтів
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Правоохоронці викрили жінку, яка організувала схему для виїзду ухилянтів за кордон.

Як повідомила Київська міська прокуратура, за 10 000 - 11000 євро мешканка Волині на своєму автомобілі забирала чоловіка з будь-якого місця України. Вона везла його до прикордонної зони в Чернівецькій області, де в подальшому «клієнту» пропонувала обрати спосіб незаконного перетину кордону: або суходолом поза пунктом пропуску за допомогою провідників або на матраці через річку Дністер до Республіки Молдова.

Жінку затримали під час отримання 11 000 євро.

48-річній мешканці Волинської області повідомили про підозру в організації разом зі спільниками схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України за гроші.

Встановлюються інші учасники незаконної схеми перетину кордону.

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прокуратура

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