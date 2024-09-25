У львовского псевдоактивиста и антивакцинатора Остапа Стахива проводят обыски

Правоохранители 25 сентября проводят обыски у скандального львовского «активиста» Остапа Стахива.

Фото: vgolos.ua

В среду, 25 сентября, Национальная полиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски у львовского псевдоактивиста. Он занимался изготовлением фиктивных журналистских удостоверений.

В пресс-службе Национальной полиции не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Остапа Стахиве.

Его подозревают в мошенничестве, а именно в предоставлении фиктивных журналистских удостоверений, а также в продвижении пророссийских нарративов.

«Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины», - сообщили в полиции.

Более подробную информацию правоохранители пообещали обнародовать после завершения следственных действий.

Что известно об Остапе Стахиве

Остап Стахов создал несколько общественных организаций и устраивал протесты по разной тематике. С самого начала пандемии он сосредоточился на одной теме. На своей Facebook-странице Стахов проводил прямые трансляции, в которых опроверг официальную информацию о коронавирусе. Также он организовывал пикеты и устраивал провокации в ковид-отделениях больниц.

В 2023 году Остап Стахов начал организовывать платные курсы, где после 21 дня всем прошедшим этот курс обещали выдать журналистские удостоверения.

23 мая 2024 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию не поддержал решение о регистрации трех медиа Остапа Стахива: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

Фото: Нацполиция

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