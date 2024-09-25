В Винницкой области мужчина, который организовывал незаконную переправку через границу, получил семь лет заключения

Обвиняемый попросил своего знакомого, жителя приграничной зоны, за денежное вознаграждение переправлять мужчин через государственную границу Украины в Молдову.

Житель Одесской области, который организовывал незаконную переправку через границу, получил семь лет заключения. Винницкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор Крижопольского районного суда.

Как сообщила во время апелляционного разбирательства судья-докладчик, обвиняемый попросил своего знакомого, жителя приграничной зоны, за денежное вознаграждение переправлять мужчин через государственную границу Украины в Молдову. Считая такое предложение уголовно-противоправным, потенциальный проводник обратился с заявлением в полицию.

Впоследствии мужчина получил от заказчика так называемых логистических услуг часть незаконной платы – 500 долларов, 400 из которых передал предводителю. В общей сложности свои услуги оценил в 1400 долларов.

Когда знакомый правонарушителя уже вел лицо призывного возраста к границе с Молдовой, их остановили работники правоохранительных органов. Организатор был задержан.

45-летний обвиняемый свою вину не признал, просил суд во всем разобраться, но в чем незаконность приговора районного суда в своей апелляционной жалобе не указал.

Наконец, оснований для удовлетворения ходатайства коллегия судей ВАС не нашла.

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