Практика судів
  1. В Україні

Земельні махінації — у Рівному судитимуть чоловіка за незаконну приватизацію другої земельної ділянки

21:10, 2 жовтня 2024
Чоловік отримав землю для будівництва житлового будинку, але пізніше, приховавши цей факт, повторно звернувся за отриманням іншої ділянки з тим самим призначенням.
Земельні махінації — у Рівному судитимуть чоловіка за незаконну приватизацію другої земельної ділянки
ілюстрація
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному судитимуть чоловіка за шахрайством із земельними ділянками. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Зазначається, що 2015 році чоловік отримав у приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку у Рівному. Проте, приховуючи цей факт, за кілька років він знову подав до органу місцевого самоврядування заяву про затвердження проєкту землеустрою та безоплатну передачу у власність іншої земельної ділянки з цим же цільовим призначенням.

На підставі заяви депутати місцевої ради прийняли рішення, яким передали чоловікові майже 16 соток землі вартістю близько 200 тис. грн, цього разу вже на території в Олександрійської громади.

Свою вину обвинувачений визнає та запевняє, що розкаюється. Вже під час досудового розслідування спірну землю він добровільно повернув у комунальну власність.

Чоловіку загрожує позбавлення  волі на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди – відомі результати першого дня тестування на знання норм права

2 жовтня не набрали прохідний бал 8 кандидатів, а ще 8 не з’явилися.

Країни повинні розглянути можливість регулювання використання смартфонів подібно до регулювання тютюнопаління – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують врегулювати використання смартфонів.

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону не менше 2,22 трильйони грн у 2025 році

Також рішенням РНБО Кабміну доручено забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки.

Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті, на явку є 14 днів – інакше розшук

Почалася розсилка поштою повісток на Прикарпатті – Івано-Франківський обласний ТЦК.

Правопорушник нецензурно висловився на адресу судді столичного суду прямо у нього в кабінеті

А ще раніше у Черкаській області вже суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого .

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області