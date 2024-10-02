Земельні махінації — у Рівному судитимуть чоловіка за незаконну приватизацію другої земельної ділянки

Чоловік отримав землю для будівництва житлового будинку, але пізніше, приховавши цей факт, повторно звернувся за отриманням іншої ділянки з тим самим призначенням.

ілюстрація

У Рівному судитимуть чоловіка за шахрайством із земельними ділянками. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що 2015 році чоловік отримав у приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку у Рівному. Проте, приховуючи цей факт, за кілька років він знову подав до органу місцевого самоврядування заяву про затвердження проєкту землеустрою та безоплатну передачу у власність іншої земельної ділянки з цим же цільовим призначенням.

На підставі заяви депутати місцевої ради прийняли рішення, яким передали чоловікові майже 16 соток землі вартістю близько 200 тис. грн, цього разу вже на території в Олександрійської громади.

Свою вину обвинувачений визнає та запевняє, що розкаюється. Вже під час досудового розслідування спірну землю він добровільно повернув у комунальну власність.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.