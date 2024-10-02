В результате теракта в Тель-Авиве пострадала украинка

В результате атаки Ирана на Израиль погибли семеро, среди раненых – украинка.

Источник фото: MDA

Как сообщалось, вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистикой. В результате теракта в Тель-Авиве погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших есть украинка с двойным гражданством, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

Полиция подтвердила, что пострадавшая имеет украинский паспорт, и сейчас ее жизни ничего не угрожает. «Хочу сказать, что, к сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который произошел вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром», - рассказал Корнийчук.

Консул Украины планирует посетить пострадавшую сегодня или завтра. По словам посла, сейчас в Израиле остаются около 15 тысяч украинцев, которые находятся на консульском учете, хотя фактическое количество может быть значительно больше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.