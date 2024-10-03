В Винницкой области должностное лицо сервисного центра МВД подозревают в переправке военнообязанных

Мужчина заверил, что за 12 тысяч евро обеспечит переправку через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

В Винницкой области должностному лицу сервисного центра МВД сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Отмечается, что должностное лицо, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, решило организовывать незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины.

«Детали обсуждал во время личной встречи. Мужчина сообщил, что за 12 тысяч евро он обеспечит переправку через государственную границу вне официальных пунктов пропуска», — указали в прокуратуре.

При получении оговоренной суммы чиновник был задержан правоохранителями.

В настоящее время прокуроры обратились в суд с ходатайством по поводу избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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