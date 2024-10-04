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Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога через электронный кабинет — разъяснение

07:00, 4 октября 2024
Распечатанный электронный подъемник в бумажном виде не считается оригиналом.
Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога через электронный кабинет — разъяснение
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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, как получить выписку из реестра плательщиков единого налога через электронный кабинет.

Так, физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога первой – третьей группы может в меню «Заявления, запросы для получения информации» частной части электронного кабинета создать, подписать и отправить в соответствующий орган ГНС Запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога по форме F1302101 .

В случае отправки такого Запроса по форме F1302101 с отметкой «в электронном виде» в поле «Способ получения выписки» плательщик единого налога получает в электронной форме Выписка из реестра плательщиков единого налога по форме F1402101 во вкладке «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» привтаной части электронного кабинета.

При этом распечатанное электронное извлечение в бумажном виде не считается оригиналом.

В ГНС добавили, что работа в частной части электронного кабинета осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

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