В Центре противодействия дезинформации назвали вбросом заявления рф об атаке на Курскую АЭС

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российские оккупанты вбросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.
Он заявил, что оккупанты показывают какой-то пожар в Курчатове. При этом на видео зафиксирован взрыв на земле.
«Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет», – заявил он.
Также Коваленко обнародовал видео, которое распространяется в сети.
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