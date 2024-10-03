Португальский художник на песку создал картину, посвященную Украине — фото

Картина Volia посвящена украинским военным.

Фото: facebook МИД

В Португалии местный художник Витор Рапозо создал картину на песке, посвященную украинским защитникам и защитницам. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Картина Volia создана на пляже Алгарве.

Этой работой Витор Рапозо хотел поблагодарить тех, кто защищает свободу Украины, а также рассказать о свободе как уникальной силе украинцев.

Это уже седьмое произведение художника на пляжах Алгарве, посвященное Украине.

«Наша философия и способность делать невозможное возможным благодаря воле не только рассказывает миру больше о нас, украинцах. Такой стиль жизни может стать популярным среди миллионов иностранцев как мотивация преодолевать трудности и идти вперед», - добавили в Министерстве иностранных дел Украины.

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