Практика судов
  1. Фото
  2. / Общество

Португальский художник на песку создал картину, посвященную Украине — фото

20:58, 3 октября 2024
Картина Volia посвящена украинским военным.
Португальский художник на песку создал картину, посвященную Украине — фото
Фото: facebook МИД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Португалии местный художник Витор Рапозо создал картину на песке, посвященную украинским защитникам и защитницам. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Картина Volia создана на пляже Алгарве.

Этой работой Витор Рапозо хотел поблагодарить тех, кто защищает свободу Украины, а также рассказать о свободе как уникальной силе украинцев.

Это уже седьмое произведение художника на пляжах Алгарве, посвященное Украине.

«Наша философия и способность делать невозможное возможным благодаря воле не только рассказывает миру больше о нас, украинцах. Такой стиль жизни может стать популярным среди миллионов иностранцев как мотивация преодолевать трудности и идти вперед», - добавили в Министерстве иностранных дел Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
XX съезд судей продолжит свою работу в декабре 2024 года, но формально

Съезд судей намечен на 24 декабря, но нужны еще кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия.

Верховная Рада примет закон о повышении налогов на следующей неделе – что будет в финальной версии

Военный сбор по зарплатам вырастет «задним числом» до 5%.

7 дней на явку в ТЦК – Кабмин решил ускорить сбор штрафов с уклонистов

Заочные штрафы на уклонистов будут накладывать быстрее – Кабмин сократил сроки явки в ТЦК.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Налоговая служба получила данные о банковских счетах украинцев за рубежом для борьбы с уклонением от налогообложения – Минфин

В Минфине сообщили о начале обменов данными о банковских счетах украинцев за границей для целей налогообложения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва