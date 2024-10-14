В Україні оновлять професійний стандарт митника

У Держмитслужбі зазначають, що перегляд професійного стандарту митника дозволить систематизувати вимоги до професії.

Державна митна служба України повідомила, що ініціювала процес розробки професійного стандарту «Інспектор митний». Вже сформувалася робоча група, до складу якої увійшли провідні фахівці Держмитслужби, наукова спільнота та представники громадськості.

У Держмитслужбі зазначають, що перегляд професійного стандарту митника дозволить систематизувати вимоги до професії, визначити єдині вимоги до знань, навичок та компетенцій посадових осіб і допоможе забезпечити чітку систему підготовки кадрів за міжнародними стандартами. Крім того, такий підхід сприятиме також зміні підходу до процесу навчання у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців у галузі митної справи.

В митному органі зауважують, що протягом багатьох років стандарти підготовки митних інспекторів не піддавалися суттєвим змінам, що створювало певний розрив між сучасними вимогами до професії та реальними компетенціями фахівців. Наразі цей підхід підлягає кардинальній трансформації - розробляються фундаментальні вимоги з перспективою розвитку на роки.

Повідомляється, що заявка на розробку проєкту професійного стандарту вже подана до Національного агентства кваліфікацій, сформовано робочу групу, до складу якої увійшли провідні фахівці Держмитслужби, наукова спільнота та представники громадськості.

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