В Украине обновят профессиональный стандарт таможенника

В Гостаможслужбе отмечают, что пересмотр профессионального стандарта таможенника позволит систематизировать требования к профессии.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что инициировала процесс разработки профессионального стандарта «Инспектор таможенный». Уже сформировалась рабочая группа, в состав которой вошли ведущие специалисты Гостаможслужбы, научное сообщество и представители общественности.

В Гостаможслужбе отмечают, что пересмотр профессионального стандарта таможенника позволит систематизировать требования к профессии, определить единые требования к знаниям, навыкам и компетенциям должностных лиц и поможет обеспечить четкую систему подготовки кадров по международным стандартам. Кроме того, такой подход будет способствовать изменению подхода к процессу обучения в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку будущих специалистов в области таможенного дела.

В таможенном органе отмечают, что на протяжении многих лет стандарты подготовки таможенных инспекторов не подвергались существенным изменениям, что создавало разрыв между современными требованиями к профессии и реальными компетенциями специалистов. В настоящее время этот подход подлежит кардинальной трансформации – разрабатываются фундаментальные требования с перспективой развития на годы.

Сообщается, что заявка на разработку проекта профессионального стандарта уже подана в Национальное агентство квалификаций, сформирована рабочая группа, в состав которой вошли ведущие специалисты Гостаможслужбы, научное сообщество и представители общественности.

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