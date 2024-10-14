Поліція повідомила про перші результати перевірок масових повідомлень про «замінування»

У поліції заявили, що повідомлення про «мінування» продовжують фіксуватися.

В Україні поліцейські продовжують перевіряти масові повідомлення про мінування органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

«Станом на 19:30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування - всі вони не підтвердилися. Продовжується перевірка інших об'єктів», - заявили в Нацполіції.

Там додають, що повідомлення про мінування продовжують фіксуватися. Тому говорити про їхню кількість ще зарано.

«З тих, що надійшли, половину вже відпрацьовано, всі вони виявилися помилковими», - підкреслили поліцейські.

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