Україну накрила хвиля «мінувань» — вибухівки шукають в судах, міністерствах, школах та податковій інспекції, відео

Перевіряють інформацію про «мінування» десятків об'єктів у Києві, Житомирі, Рівному, Львові та Ужгороді.

Фото: УНІАН

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У понеділок, 14 жовтня, Україну накрила хвиля "мінувань". Надійшла інформація про "замінування" шкіл, судів, міністерств, ТРЦ та податковії інспекції.

У мережі повідомляють, що "заміновано" будівлю Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Правоохоронці вже прибули на місце та розпочали перевірку будівлі. У навчальних закладах студентів та школярів евакуювали.

Перевіряють інформацію про вибухівки у закладах Києва, Житомира, Рівного, Львова, Ужгорода та в інших містах.

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