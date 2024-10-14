Донька Олексія Навального працює в передвиборчій команді Камали Гарріс

Із серпня Дар'я Навальна обіймає посаду Field Organizer

Фото: currenttime.tv

Донька загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Дар'я працює у штабі кандидатки в президенти США від Демократичної партія Камали Гарріс. Про це повідомило британське видання Times.

Зазначається, що із серпня вона обіймає посаду Field Organizer. Дар’я працює в офісі у Філадельфії (штат Пенсільванія) з волонтерами.

Крім того, дівчина займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу. Втім, сама Дар'я Навальна не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс.

У червні 2024 року, через чотири місяці після смерті її батька в російській в'язниці, 23-річна Дар'я Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії.

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