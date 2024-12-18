Прокурору пригадали ДТП з потерпілим – кандидату відмовили у внесенні подання про призначення на посаду судді

Події минулого не дозволили кандидату на посаду судді одягнути суддівську мантію.

Вища рада правосуддя 17 грудня 2024 року відмовила у внесенні Президенту подання про призначення представника прокуратури Євгена Бондаренко на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Відповідну рекомендацію колегії ВККС № 3 Рада правосуддя розпочала розглядати ще у травні.

Втім розгляд рекомендації Євгена Бондаренка неодноразово переносився через низку додаткових запитань до кандидата.

Так, до прокурора виникли питання у зв’язку з його періодичними звільненнями з прокуратури з подальшим відновленням на різних посадах, а також поїздками до Криму у 2018 році.

Євген Бондаренко розповів, що у 2016 році він був звільнений з прокуратури Дніпропетровської області у зв’язку зі скороченням посад, однак у подальшому виграв судовий процес та був відновлений на посаді.

У 2018 році Євген Бондаренко вже за власним бажанням звільнився з прокуратури, оскільки як учасник добору на посади суддів місцевих судів 2017 року розраховував швидко стати суддею.

Однак, оскільки ситуація з добором на посади суддів у 2019 році «зависла» через відсутність повноважного складу ВККС, Євген Бондаренко спочатку отримав право на адвокатську діяльність, а у подальшому повернувся до прокуратури, але вже на посаду прокурора окружної прокуратури.

Що стосується двох поїздок до Криму у 2018 році, то як зазначив Євген Бондаренко, на той час там проживала його матір, яка потребувала лікування та вирішення низки побутових питань. До того ж під час вказаних поїздок Євген Бондаренко вже не працював у прокуратурі.

Головні претензії до Євгена Бондаренка виникли у зв’язку з неприємною ситуацію, пов’язаною з ДТП з потерпілим.

У листопаді 2015 року, Євген Бондаренко, знаходячись за кермом автомобіля Hyundai, у місті Дніпро здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на пішохідний перехід. За словами прокурора, Hyundai рухався зі швидкістю близько 60 км/г.

Внаслідок інциденту, пішохід - громадянин Б, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, отримав важкі травми та потрапив до реанімації.

Було розпочато кримінальне провадження, а Євгену Бондаренку довелося надати сім’ї потерпілого матеріальну допомогу для лікування Б.

Втім члени ВРП звернули увагу, що 11 листопада 2015 року, тобто незабаром після ДТП, автомобіль Hyundai був повернутий прокурору після проведення слідчих дій із зобов’язанням зберігати автомобіль у стані, в якому автомобіль залишався після ДТП, до ухвалення рішення у кримінальному провадженні.

Однак вже 16 листопада 2015 року Євген Бондаренко звернувся із заявою про необхідність проведення слідчого експерименту щодо відтворення подій ДТП з використанням автомобіля, оскільки автомобіль вже перебував у ремонті та мав бути відремонтований до 20 листопада.

У членів Ради правосуддя виникло питання, чому Євген Бондаренко розпочав ремонт Hyundai ще до фактичного завершення слідчих дій.

Євген Бондаренко розповів, що обставини справи свідчили про його невинуватість, до того ж усі автотехнічні експертизи, включно з експертизою КНДІСЕ, у подальшому свідчили на його користь.

У зв’язку з цим члени ВРП звернули увагу, що висновок автотехнічної експертизи все ж не є остаточним аргументом для цілей кримінального провадження. До того ж, через деякий час після ДТП, слідчий звернувся з клопотанням про арешт автомобіля.

При цьому Євген Бондаренко на початку 2016 року продав Hyundai тестю, тобто батьку дружини, всього за 1 гривню.

У підсумку кримінальне провадження було закрите.

Крім того, у ВРП звернули увагу, що якщо одразу після ДТП прокурор у кримінальному провадженні отримав статус свідка, то у подальшому він був визнаний потерпілим.

Євген Бондаренко пояснив це тим, що перебуваючи у статусі свідка, він не міг ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, розпочатого за наслідками ДТП. Статус потерпілого відповідно надав йому таку можливість.

В цілому, у членів Ради правосуддя дії прокурора у своїй сукупності викликали подив, а відтак Євген Бондаренко отримав одноголосну відмову у внесенні рекомендації у призначенні на посаду судді.

Зазначимо, що це п’ятий випадок відмови ВРП у внесенні подання про призначення на посаду судді стосовно учасників «другої групи» добору на посади суддів 2017 року. Зокрема, відмови у внесенні подання раніше отримали прокурори Володимир Францевич, Ганна Жук, представник Податкової служби Дмитро Іващенко та адвокат Олександр Руденко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.