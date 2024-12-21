В Україні зменшився попит на американські вживані авто – основні тренди

У листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів із США, що становить 17% від усіх імпортованих вживаних авто. Однак, порівняно з минулим роком, попит на «американців» з пробігом знизився на 17%, повідомляє Укравтопром.
Більшість автомобілів, що приїхали з Америки, мають бензинові двигуни (43%), а електричні авто складають 39%. Гібриди займають 7% ринку, дизельні авто — 6%, а авто з ГБО — 5%.
Середній вік вживаних автомобілів, що поповнили український автопарк у листопаді, становив 5 років.
До ТОП-5 найбільш популярних моделей потрапили:
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