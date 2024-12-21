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Повідомити ТЦК про переїзд на нову адресу проживання відтепер можна через Резерв+ – Катерина Черногоренко

07:55, 21 грудня 2024
Відтепер можна відправити ТЦК дані про свою нову адресу проживання і актуальні засоби зв’язку через Резерв+.
Повідомити ТЦК про переїзд на нову адресу проживання відтепер можна через Резерв+ – Катерина Черногоренко
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Відтепер повідомити ТЦК свою нову адресу можна через Резерв+. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Якщо ви переїдете на нову адресу — впродовж тижня маєте повідомити ТЦК. Це правило діє давно, але на практиці виконання було ускладненим, забирало час. Запис до ТЦК, поїздка туди і черги до декількох годин — чи потрібно це, щоб змінити лише один момент в своїх даних?

Тепер це можна зробити онлайн, через застосунок Резерв+.

Ми запустили новий сервіс для військовозобов’язаних українців — повторне уточнення даних.

Ця послуга дає можливість самостійно змінювати свої дані у реєстрі Оберіг всього за декілька хвилин» - пояснила Черногоренко.

А саме, можна повідомити через Резерв+ номер телефону, електронну пошту і адресу проживання.

«Для цього в застосунку натисніть на свій електронний військово-обліковий документ, а потім «Уточнити контактні дані». Уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів» - зазначила вона.

Нагадаємо, в Україні створять Реєстр військовослужбовців, де будуть відцифрований образ обличчя та дані про членів родини.

Автор: Наталя Мамченко

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військові ТЦК Резерв+

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