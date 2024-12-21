Які документи потрібні для поїздки в Румунію – деталі

Для уникнення затримок на румунському кордоні митники надали інструкцію водіям.

Державна митна служба України нагадує українським водіям про важливі правила перетину румунського кордону. Згідно з вимогами румунських контролюючих органів, при перетині кордону необхідно мати такі документи:

дійсний проїзний документ (паспорт або посвідчення особи);

дійсне посвідчення водія, що відповідає категорії транспортного засобу, яким керуєте;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довідку про проходження періодичного технічного огляду.

Згідно з національними нормами Румунії, ці вимоги діють на всій території країни та базуються на положеннях Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Зокрема, забороняється рух транспортних засобів дорогами загального користування без проходження технічного огляду або з простроченими документами.

Митна служба закликає водіїв заздалегідь підготувати необхідні документи, щоб уникнути затримок під час перетину кордону.

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