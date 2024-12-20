Олаф Шольц планує поїздку до Росії з «мирною місією»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може відвідати РФ з метою просування «мирної ініціативи»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готується до поїздки в Москву з метою просування "мирної ініціативи" щодо війни в Україні. Про це повідомляє Der Spiegel.

Зазначається, що Шольц, ймовірно, прагне скористатися можливим примиренням між Україною та РФ, щоб підвищити свій політичний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів, які заплановані на 23 лютого.

Відомо, що наразі канцлер і його соціал-демократична партія значно поступаються блоку ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца за результатами опитувань.

Нагадаємо, що Шольц назвав телефонну розмову з Путіним "розчаруванням", але заявив про ще одну спробу.

Шольц розповів Президенту Володимиру Зеленському про деталі свого дзвінка російському диктатору.

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