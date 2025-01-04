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У Вашингтоні правоохоронці підготувалися до «підвищеної загрози» після терактів 1 січня

18:52, 4 січня 2025
Секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни, щоб збільшити кількість персоналу, яка вже є найвищою за останні три роки.
У Вашингтоні правоохоронці підготувалися до «підвищеної загрози» після терактів 1 січня
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У США після теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас Вегасі правоохоронці у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, щоб охороняти три події в столиці, пише «Голос Америки».

Йдеться про:

  • зібрання Конгресу 6 січня, щоб затвердити результати президентських виборів;
  • державний похорон президента Джиммі Картера, який розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок, 7 січня, і завершиться у четвер, 9 січня;
  • інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.

«Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три (особливі події національної безпеки — ред.) протягом 15-денного періоду», — сказав журналістам спецагент Секретної служби США у Вашингтоні Метт Маккул.

При цьому — попри занепокоєння через напад у Новому Орлеані та вибух у Лас-Вегасі — представники служби безпеки поки що впевнені, що події у Вашингтоні відбудуться безпечно.

«Ми не відстежуємо жодних достовірних або конкретних загроз, пов’язаних із цими подіями», — заявив помічник керівника польового офісу ФБР у Вашингтоні Девід Сундберг.

Водночас столиця і територія навколо неї працюють в умовах підвищеної загрози, зазначили правоохоронці.

Секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни, щоб збільшити кількість персоналу, яка вже є найвищою за останні три роки.

Департамент столичної поліції Вашингтона поповнив свої лави на майже 4000 офіцерів з департаментів по всій країні.

У столичному Бюро Нацгвардії підтвердили, що також погодили запити на додаткову підтримку, включно з наданням 500 гвардійців для атестації виборів 6 січня та офіцерів зв’язку для державного похорону.

Крім того, на розгляд очікує додатковий запит на 7800 солдатів і авіаторів Національної гвардії для допомоги в забезпеченні безпеки під час інавгурації Трампа.

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США

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