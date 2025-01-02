Феєрверки або бомба — Ілон Маск повідомив деталі вибуху Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі

За словами Ілона Маска вибух був спричинений дуже великими феєрверками або бомбою, яка перевозилася в кузові орендованого авто.

У середу, 1 січня, біля готелю Дональда Трампа у Лас-Вегасі Trump International Hotel загорівся автомобіль Tesla Cybertruck, внаслідок чого одна людина загинула, 7 дістали поранень, пише Mirror.

За словами шерифа поліції Лас-Вегаса Кевіна МакМахілла, всередині автомобіля Tesla Cybertruck 2024 року було знайдено мертву людину, а семеро людей отримали незначні поранення внаслідок вибуху.

Гендиректор Tesla Ілон Маск розповів деталі, що вдалося встановити.

За його словами, вдалося підтвердити, що вибух був спричинений дуже великими феєрверками та/або бомбою, яка перевозилася в кузові орендованого авто. Він наголосив, що вибух не пов’язаний із самим транспортним засобом.

«На момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною», – заявив бізнесмен.

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