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Фейерверки или бомба – Илон Маск сообщил детали взрыва Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

09:19, 2 января 2025
По словам Илона Маска, взрыв был вызван очень большими фейерверками или бомбой, которая перевозилась в кузове арендованного авто.
Фейерверки или бомба – Илон Маск сообщил детали взрыва Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе
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В среду, 1 января, возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе Trump International Hotel загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, в результате чего один человек погиб, 7 получили ранения, пишет Mirror.

По словам шерифа полиции Лас-Вегаса Кевина Макмахилла, внутри автомобиля Tesla Cybertruck 2024 года был найден мертвый человек, а семь человек получили незначительные ранения в результате взрыва.

Гендиректор Tesla Илон Маск рассказал детали, что удалось установить.

По его словам, удалось подтвердить, что взрыв был вызван очень большими фейерверками и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного автомобиля. Он подчеркнул, что взрыв не связан с самим транспортным средством.

«На момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной», - заявил бизнесмен.

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