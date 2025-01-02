Дональд Трамп проведет митинг за день до своей инаугурации

Мероприятие пройдет в Вашингтоне на спортивной арене Capital One Arena.

Фото: bbc.co.uk

Избранный президент США Дональд Трамп запланировал провести мероприятие по типу митинга. Он должен состояться 19 января, за день до его инаугурации. Об этом утверждает издание CBS News.

Источники, знакомые с планом мероприятия, сообщили, что митинг состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, на Capital One Arena — домашней арене баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals, которая может вместить около 20 тысяч зрителей.

Начало мероприятия «Make America Great Again Victory Rally» запланировано на 15:00 по восточному времени.

Напомним, 20 января новоизбранный президент США Дональд Трамп должен принять присягу.

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