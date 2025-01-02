Дональд Трамп проведе мітинг за день до своєї інавгурації

Захід відбудеться у Вашингтоні на спортивній арені Capital One Arena.

Фото: bbc.co.uk

Обраний президент США Дональд Трамп запланував провести захід на кшталт мітингу. Він повинен відбутися 19 січня, за день до його інавгурації. Про це стверджує видання CBS News.

Джерела, знайомі із планом заходу, повідомили виданню, що мітинг відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, на Capital One Arena — домашній арені баскетбольної команди Washington Wizards і хокейної команди Washington Capitals, яка може вмістити близько 20 тисяч глядачів.

Початок заходу «Make America Great Again Victory Rally» заплановано на 15:00 за східним часом.

Нагадаємо, 20 січня новообраний президент США Дональд Трамп має скласти присягу.

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