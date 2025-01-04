В Вашингтоне правоохранители подготовились к «повышенной угрозе» после терактов 1 января

Секретная служба сообщила, что привлекает агентов со всей страны, чтобы увеличить количество персонала, которое уже является самым высоким за последние три года.

В США после теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед гостиницей Trump International в Лас Вегасе правоохранители в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, чтобы охранять три события в столице, пишет «Голос Америки».

Речь идет о:

собрание Конгресса 6 января, чтобы утвердить результаты президентских выборов;

государственные похороны президента Джимми Картера, который начнется с церемонии и процессии во вторник, 7 января, и завершится в четверг, 9 января;

инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января.

«Такого никогда раньше не бывало. У нас есть три (особых события национальной безопасности — ред.) в течение 15-дневного периода», — сказал журналистам спецагент Секретной службы США в Вашингтоне Мэтт Маккул.

При этом, несмотря на беспокойство из-за нападения в Новом Орлеане и взрыва в Лас-Вегасе, представители службы безопасности пока уверены, что события в Вашингтоне произойдут безопасно.

«Мы не отслеживаем никаких достоверных или конкретных угроз, связанных с этими событиями», - заявил помощник руководителя полевого офиса ФБР в Вашингтоне Дэвид Сундберг.

В то же время, столица и территория вокруг нее работают в условиях повышенной угрозы, отметили правоохранители.

Секретная служба сообщила, что привлекает агентов со всей страны, чтобы увеличить количество персонала, которое уже является самым высоким за последние три года.

Департамент столичной полиции Вашингтона пополнил свои ряды почти на 4000 офицеров из департаментов по всей стране.

В столичном Бюро Нацгвардии подтвердили, что также согласовали запросы на дополнительную поддержку, включая предоставление 500 гвардейцев для аттестации выборов 6 января и офицеров связи для государственного похорон.

Кроме того, рассмотрение ожидает дополнительный запрос на 7800 солдат и авиаторов Национальной гвардии для помощи в обеспечении безопасности во время инаугурации Трампа.

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