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В Грузии состоится общенациональная забастовка за новые выборы

19:38, 4 января 2025
Граждане требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих.
В Грузии состоится общенациональная забастовка за новые выборы
Фото: Reuters
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В Грузии 15 января состоится общенациональная забастовка. Граждане требуют проведения новых выборов в парламент и освобождения задержанных протестующих, пишет Protest 24.

Акция протеста состоится в 15:00. Организаторы страйка ризывают работодателей и их работников по всей стране временно приостановить свою деятельность на три часа.

По мнению организаторов страйка, таким образом они продемонстрируют, как отсутствие изменений в политической жизни страны приводит к экономической стагнации и снижению жизненного уровня.

Главные требования протестующих – это повторные парламентские выборы и освобождение задержанных во время акций протеста, которые произошли после парламентских выборов в конце октября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Грузии возобновились протесты. Участники выдвигали требования по проведению новых парламентских выборов и отставки правительства. Спецназовцы разгоняли участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ.

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Грузия

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