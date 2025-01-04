У Грузії відбудеться загальнонаціональний страйк за нові вибори

Громадяни вимагають проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих протестувальників.

Фото: Reuters

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У Грузії 15 січня відбудеться загальнонаціональний страйк. Громадяни вимагають проведення нових виборів до парламенту та звільнення затриманих протестувальників, пише Protest 24.

Акція протесту відбудеться о 15:00. Організатори страйку закликають роботодавців та їх працівників по всій країні тимчасово зупинити свою діяльність на три години.

На думку організаторів страйку, таким чином вони продемонструють, як відсутність змін в політичному житті країни призводить до економічної стагнації та зниження життєвого рівня.

Головні вимоги протестувальників - це повторні парламентські вибори та звільнення затриманих під час акцій протесту, які сталися після парламентських виборів наприкінці жовтня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Грузії поновилися протести. Учасники висували вимоги щодо проведення нових парламентських виборів та відставки уряду. Спецназівці розганяли учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

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