У Данії зафіксували близько 20 невідомих безпілотників над портом Кеге

Приналежність БПЛА та їх маршрут поки невідомі.

Фото ілюстративне

У п'ятницю, 3 січня, у небі над портом для прогулянкових катерів у данському місті Кеге зафіксували близько 20 безпілотників. Місцева поліція вже розпочала розслідування, пише DW.

Патруль, що прибув на місце, зафіксував чотири БПЛА над пристанню. За словами очевидця, який і викликав поліцію, всього у повітрі було близько 20 дронів.

Приналежність БПЛА та їх маршрут поки невідомі, жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі видано не було, заявили у данській поліції.

За даними Associated Press, поліція також вивчає інші випадки появи безпілотників, враховуючи зростаючу стурбованість щодо безпеки через можливі гібридні атаки, пов'язані з війною в Україні та активністю Росії в Європі.

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