В Дании зафиксировали около 20 неизвестных беспилотников над портом Кеге

Принадлежность БПЛА и их маршрут пока неизвестны.

Фото иллюстративное

В пятницу, 3 января, в небе над портом для прогулочных катеров в датском городе Кеге зафиксировали около 20 беспилотников. Местная полиция уже начала расследование, пишет DW.

Прибывший на место патруль зафиксировал четыре БПЛА над пристанью. По словам очевидца, который и вызвал полицию, всего в воздухе было около 20 дронов.

Принадлежность БПЛА и их маршрут пока неизвестны, никаких разрешений на полеты дронов в этом районе выдано не было, заявили в датской полиции.

По данным Associated Press, полиция также изучает другие случаи появления беспилотников, учитывая растущую обеспокоенность по безопасности из-за возможных гибридных атак, связанных с войной в Украине и активностью России в Европе.

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