В НАИС объяснили, как обновить квалифицированный сертификат электронной подписи

Если срок действия сертификата электронной подписи истекает в ближайшее время, НАИС советует обновить сертификат, подав онлайн заявку на сайте поставщика КНЕДП Дія.

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В ГП «Национальные информационные системы» сообщили, как обновить квалифицированный сертификат электронной подписи.

Если срок действия сертификата электронной подписи истекает в ближайшее время, НАИС советует обновить сертификат, подав онлайн заявку на сайте поставщика КНЕДП Дія.

«Если срок действия предыдущего сертификата истек, чтобы заказать новый, необходимо обратиться непосредственно в пункты обслуживания согласно перечню на официальном сайте КНЕДП Дія.

После обновления сертификата через реестр подать заявку в ГП «НАИС» для обработки. После регистрации заявка будет сразу обработана», – заявили в ведомстве.

Также добавили, что ГП «НАИС» временно не может предоставлять услуги по формированию квалифицированных электронных сертификатов.

Ранее сообщалось, что в НАИС завершили обновление заявок на обслуживание обновленных сертификатов электронной подписи.

Напомним, нотариусы, у которых не завершен срок действия сертификата электронной подписи, могут пользоваться реестрами без ограничений.

Добавим, что в связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

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