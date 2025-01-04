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В Украине после кибератаки возобновили работу еще одного реестра

17:40, 4 января 2025
4 января заработал еще один реестр — ГРАГС.
В Украине после кибератаки возобновили работу еще одного реестра
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Министерство юстиции Украины сообщило, что в системе государственных реестров заработал ГРАГС — восстановлена ​​возможность регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.

«Сегодня заработал еще один реестр – ГРАГС, пострадавший от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния возобновили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти», - заявили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что все документы, полученные гражданами в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся в электронную систему.

Кроме того, свидетельства граждан остаются действительными, а их цифровые копии в скором времени появятся в реестре.

«Уже завтра возобновим обмен данными с другими государственными органами: Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом Украины и Министерством обороны Украины. В течение завтрашних суток также заработает ряд онлайн-сервисов, доступных в Дії. Вновь станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

Это значит, что ваши данные снова будут автоматически попадать в указанные выше государственные органы», - заявили в Минюсте.

Напомним, ранее возобновили работу трех основных реестров нотариата.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру.

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