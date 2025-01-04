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В Україні після кібератаки відновили роботу ще одного реєстру

17:40, 4 січня 2025
4 січня запрацював ще один реєстр — ДРАЦС.
В Україні після кібератаки відновили роботу ще одного реєстру
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Міністерство юстиції України повідомило, що у системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС — відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

«Сьогодні запрацював ще один реєстр - ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть», - заявили у відомстві.

У Мін’юсті зазначили, що усі документи, які громадяни отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи.

Крім того, свідоцтва громадян залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі.

«Вже завтра відновимо обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України. Впродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у Дії. Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів», - заявили у Мін’юсті.

Нагадаємо, раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру.

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