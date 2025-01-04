Практика судів
  1. У світі

Джо Байден нагородить Джорджа Сороса та Гілларі Клінтон

17:22, 4 січня 2025
Джо Байден наостанок вирішив нагородити Медаллю Свободи Джорджа Сороса та Гілларі Клінтон.
Джо Байден нагородить Джорджа Сороса та Гілларі Клінтон
Фото: nypost.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден вручить «Президентську медаль Свободи», найвищу громадську нагороду країни, колишньому кандидату в президенти Гілларі Клінтон, мільярдеру та великому спонсору Демократичної партії Джорджу Соросу, а також кільком іншим на церемонії, яка відбудеться 4 січня у Білому домі.

У Білому домі заявили, що Клінтон, Сорос та 17 інших лауреатів престижної нагороди є «особами, які зробили видатний внесок у процвітання, цінності чи безпеку Сполучених Штатів, мир у всьому світі чи інші значущі громадські, державні чи приватні починання».

«Президент Байден вірить, що великі лідери зберігають віру, дають усім справедливий шанс та ставлять порядність понад усе.

Ці дев'ятнадцять американців — великі лідери, які зробили Америку кращою. Вони великі лідери, тому що вони хороші люди, які зробили винятковий внесок у свою країну та світ», — йдеться у заяві Білого дому.

Додамо, серед нагороджуваних також значаться баскетболіст Ервін Джонсон, футболіст Ліонель Мессі, рок-музикант Боно та артист Дензел Вашингтон.

Нагадаємо, повноваження Байдена спливають у січні. Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Штрафи до 102 тисяч грн – Кабмін відновив заходи нагляду за нехарчовою продукцією

Раніше заходи нагляду і контролю були зупинені на час воєнного стану, але Кабмін вирішив їх відновити – відповідно відновиться і накладення штрафів.

Охоронюваний інтерес повинен бути врахований судом, навіть якщо особа не є прямим учасником спірних правовідносин, але на неї можуть бути покладені додаткові обов’язки – Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право на доступ до правосуддя та необхідність врахування охоронюваного інтересу в адміністративних справах.

Орган досудового розслідування не зобов’язаний здійснювати ознайомлення з речовими доказами за відсутності ініціативи сторони – Верховний Суд

У касаційній скарзі захисник стверджував, що стороні захисту в порядку статті 290 КПК речові докази у справі не відкривалися.

Заява про встановлення факту догляду з метою отримання відстрочки від мобілізації не підлягає судовому розгляду – Верховний Суд

Заява про встановлення факту здійснення постійного догляду для отримання відстрочки не підлягає судовому розгляду, адже чинним законодавством передбачено позасудове встановлення такого факту.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду