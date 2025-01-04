Джо Байден нагородить Джорджа Сороса та Гілларі Клінтон

Джо Байден наостанок вирішив нагородити Медаллю Свободи Джорджа Сороса та Гілларі Клінтон.

Фото: nypost.com

Президент США Джо Байден вручить «Президентську медаль Свободи», найвищу громадську нагороду країни, колишньому кандидату в президенти Гілларі Клінтон, мільярдеру та великому спонсору Демократичної партії Джорджу Соросу, а також кільком іншим на церемонії, яка відбудеться 4 січня у Білому домі.

У Білому домі заявили, що Клінтон, Сорос та 17 інших лауреатів престижної нагороди є «особами, які зробили видатний внесок у процвітання, цінності чи безпеку Сполучених Штатів, мир у всьому світі чи інші значущі громадські, державні чи приватні починання».

«Президент Байден вірить, що великі лідери зберігають віру, дають усім справедливий шанс та ставлять порядність понад усе.

Ці дев'ятнадцять американців — великі лідери, які зробили Америку кращою. Вони великі лідери, тому що вони хороші люди, які зробили винятковий внесок у свою країну та світ», — йдеться у заяві Білого дому.

Додамо, серед нагороджуваних також значаться баскетболіст Ервін Джонсон, футболіст Ліонель Мессі, рок-музикант Боно та артист Дензел Вашингтон.

Нагадаємо, повноваження Байдена спливають у січні. Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.

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