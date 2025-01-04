Польща розробляє плани евакуації населення на випадок війни та стихійних лих

На підвищення готовності до евакуації планують витрачати не менше 0,3% річного валового національного продукту.

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Міністерство внутрішніх справ Польщі почало розробляти правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози. Документ мають створити протягом трьох місяців, пише агентство АР.

Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Законопроект, який ще має схвалити кабінет прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.

Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.

Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

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