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Польща розробляє плани евакуації населення на випадок війни та стихійних лих

18:34, 4 січня 2025
На підвищення готовності до евакуації планують витрачати не менше 0,3% річного валового національного продукту.
Польща розробляє плани евакуації населення на випадок війни та стихійних лих
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Міністерство внутрішніх справ Польщі почало розробляти правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози. Документ мають створити протягом трьох місяців, пише агентство АР.

Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Законопроект, який ще має схвалити кабінет прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.

Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.

Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

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Польща

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